Dolar
35.02
Euro
36.84
Altın
2,644.85
ETH/USDT
3,844.50
BTC/USDT
104,225.00
BIST 100
9,994.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı’nda ilk uçuş gerçekleştirilecek
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in vurduğu Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım servisinde yangın çıktı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi.

Omar Alothmani, Ömer Erdem  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
İsrail'in vurduğu Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım servisinde yangın çıktı

Gazze

Sosyal medyada paylaşılan ve dumanların yükseldiği servisin önünde çekilen bir videoda Ebu Safiyye, "aniden ve çılgınca" çeşitli türde silahlarla hastanenin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye ateş açıldığını belirterek, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini özellikle hedef aldığını ve açık bir şekilde bu bölgeye ateş açtığını vurguladı.

"Yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan hastaları mucizevi bir şekilde tahliye etmeyi başardık." ifadelerini kullanan Ebu Safiyye, ancak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek yoğun bakım ünitesi olan serviste yangın çıktığını belirtti.

Yoğun bakım ünitesindeki durumu vahim ve tehlikeli olarak nitelendiren Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının, İsrail ordusunun su tanklarını ve su şebekesini hedef almasından bu yana 8 gündür su sıkıntısı çeken hastanede, yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu.

Yoğun bakım servisi dün de hedef alınmıştı

Ebu Safiyye, dün sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajında, İsrail ordusunun çevre binalara konuşlanan keskin nişancılar ve Quadcopter tipi dronlarla 64 yaralı ve 6 hastanın yattığı yoğun bakım ünitesini hedef aldığını belirtmişti.

Hastanenin çatısının da hedef alındığını ve su depolarının zarar gördüğünü ifade eden Ebu Safiyye, elektrik jeneratörleri ve oksijen şebekesinde de büyük çapta hasar meydana geldiğini kaydetmişti.

Ebu Safiyye, hastaneyi hedef alan saldırıların hastaların ve yaralıların hayatını tehlikeye attığını belirterek, "Bombardıman altında, korku içinde yaşıyoruz. Bu durum özellikle çocuklar, kadınlar, hastane çalışanları ve yaralılarda büyük paniğe yol açıyor. Kara günler geçiriyoruz." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir
Türkiye ve dünya gündemi
KKTC'de Hazreti Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümünde anma programı düzenlendi
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

ABD "gelecek haftalarda" Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu

ABD "gelecek haftalarda" Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu

İsrail'in vurduğu Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım servisinde yangın çıktı

İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için ailesi ve ABD Kongre üyeleri adalet talebinde bulundu

İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde jeneratörleri, su depolarını ve oksijen şebekesini hedef aldı

İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde jeneratörleri, su depolarını ve oksijen şebekesini hedef aldı
Hamas: Gazze'de köpeklerin cesetleri parçalama görüntüleri, İsrail vahşetini ortaya koyuyor

Hamas: Gazze'de köpeklerin cesetleri parçalama görüntüleri, İsrail vahşetini ortaya koyuyor
İsrail'in 438 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 59'a yükseldi

İsrail'in 438 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 59'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet