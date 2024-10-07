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Dünya

İsrail'in Suriye'nin Humus iline saldırı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ahmet Karaahmet  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
İsrail'in Suriye'nin Humus iline saldırı düzenlediği iddia edildi

İdlib

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye'nin orta bölgesinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelere karşı koydu." ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesaplarında da Suriye'nin Humus ilinde patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

Diğer yandan, konuya ilişkin İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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