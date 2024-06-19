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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'a saldırıları sonrası Gazze'de durum ne olacak?

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik 40 gündür devam eden saldırılarını durdurması halinde Gazze'nin geleceğinin ne olacağına ilişkin senaryolar tartışılıyor.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
İsrail'in Refah'a saldırıları sonrası Gazze'de durum ne olacak?

Kudüs

İsrailli uzmanlar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta "kesin zafer" elde edileceğine dair açıklaması sebebiyle, İsrail ordusunun bölgeden yakın zamanda çekilmesi konusunda şüphelerini dile getiriyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Refah'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yapan İsrail ordusu, 17 Haziran'da, kayıplarının yanı sıra Refah'ın yüzde 70 ele geçirildiğini açıkladı.

Refah'a "operasyonun sınırları"

Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel yazısında, "Refah'taki saldırılar, Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru ve Refah'ın bazı mahallelerine odaklanıyor." diye yazdı.

"İsrail ordusunun Refah'ın merkezine girişi konusunda ABD yasağı halen devam ediyor." ifadelerini kullanan Harel, Netanyahu'nun Refah'a saldırısı konusunda hedefinin belirsizliğine dikkati çekti.

Harel, Netanyahu'nun Refah'a saldırıda ısrar etmesi sebebiyle İsrail'in güvenlik konusunda ABD haricindeki ülkelerle de işbirliğinin "gerilediğini" vurguladı.

"İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmesi Mısır'ı kızdırıyor." ifadelerini kullanan Harel, sınırdaki İsrail güçlerinin saldırıya maruz kalmadan bölgede aylarca konuşlanmasının "zor olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in iddiaları

Öte yandan esir takası anlaşması için oluşturulan heyette yer alan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili de Yediot Ahronot gazetesine yaptığı açıklamada, "Saldırılar, Refah'a saldırıdan sonra bitmeyecek." dedi.

Yetkili, "İsrail güçlü ve etkili askeri operasyonlarını sürdürecek. Ordunun hazırladığı daha fazla operasyon var, İsrail Gazze'de kalacak. Savaşın durması rehinelerin akıbetini belirleyecek. Çatışmaların sona ermesi ve Gazze Şeridi'nden çekilmek ancak müzakerelerle ve anlaşmaya uyumu sağlayacak mekanizmaların kurulmasıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de operasyonlarını sürdürmek için dayandığı bazı iddialara değinen yetkili, "İsrail, son ateşkes anlaşmasında ve son 10 yılda Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini gördü. Tel Aviv'in bu gibi anlaşmalara Hamas'ın uyması için bir güvenceye ihtiyacı var." iddiasında bulundu.

Yetkili, İsrail'in yalnızca ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze'de ateşkes ve esir değişimini müzakere edeceğini iddia ederek, "Hamas'ın anlaşmanın şartlarını değiştirmeyeceğinden net bir şekilde emin olmalıyız." şeklinde konuştu.

"Hamas ne caydırıldı ne de yenilgiye uğratıldı"

İsrail'in Kanal 12 televizyonu da askeri tahminlere göre, Refah'taki saldırıların birkaç hafta içinde biteceğini ancak savaşın ikinci aşamasından üçüncü aşamasına, yani şiddetli çatışmalardan hedefli hava saldırılarına geçileceği öngörüsünde bulundu.

İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan habere göre, İsrailli yedek subay Hanan Shai, "Ordu, düşmanın zihinsel durumunu değerlendirmeye odaklanan bir konsept ışığında hareket ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Taktiksel ve operasyonel düzeyde elde edilen başarılara rağmen Hamas ne caydırıldı ne de yenilgiye uğratıldı, dolayısıyla teslim olmadı." ifadesini kullanan Shai, İsrail ordusunun savaşı kazanamayacağı ve siyasi hedeflerine ulaşamayacağı öngörüsünde bulundu.

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