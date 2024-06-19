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Dünya

Çad'ın başkenti Encemine'de patlamalar meydana geldi

Ahmed Satti  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Çad'ın başkenti Encemine'de patlamalar meydana geldi

Encemine

Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.


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