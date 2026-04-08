İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyine yönelik hava saldırılarına devam ettiği belirtildi.

İsrail'in, güneydeki Sur kentine bağlı el-Hinye ve el-Mansuri bölgelerini obüs toplarıyla hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun kısa süre önce de Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınındaki bir binaya düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Şakra beldesinde de sağlık ekiplerine ait bir noktanın hedef alındığı bilgisi verilen haberde, söz konusu saldırıda bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yer alan er-Reyhan beldesini de bombaladıkları aktarıldı.

Ateşkeste Lübnan belirsizliği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki 2 haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir noktaya saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şebriha beldesinde bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şebriha'da bir noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunan Adraee, belde sakinlerinin yaşadıkları yeri terk etmesini istedi.