Netanyahu, İran'la 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılarla ilgili duyurduğu 2 haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savundu.