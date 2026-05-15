İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu daha öldürdü İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açarak bir çocuğu daha öldürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı el-Leben beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Fahd Zeydan Uveys yaşamını yitirdi.

Çocuğun naaşını alıkoyan İsrail askerleri, Kızılay ekiplerinin de bölgeye ulaşmasını engelledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 13 Mayıs'ta, Ramallah’ın Sincil beldesinde İsrail askerleri, araçlarına taş attığı gerekçesiyle 16 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuğu ateş açarak öldürmüştü.

İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da cami kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cibya beldesinde bir camiyi ve Filistinlilerin araçlarını ateşe verdi, duvarlara ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik İsrailliler, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Cibya beldesine baskın düzenledi.

Burada bir cami ile Filistinlilere ait birkaç aracı kundaklayan İsrailliler ayrıca beldede duvarlara ırkçı sloganlar yazdı.

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı: Camilerde bulunarak ibadethaneleri koruyun

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, fanatik İsraillilerin Cibya beldesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu saldırı bireysel bir eylem değil, aksine işgalci İsrail hükümetinin Filistinlileri korkutmak, onları ve dini kimliklerini hedef almak için uyguladığı sistematik bir politika ve resmi kışkırtmanın bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası toplumun sessizliğine dikkati çekilen açıklamada, bu sessizliğin İsrail'in İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik tekrarlanan ihlallerini sürdürmeye teşvik ettiği aktarıldı.

Filistinlilere camilerde bulanarak, ibadethaneleri fanatik Yahudilerin saldırılarından koruma çağrısı yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarından da "sorumluluklarını üstlenme ve ibadethaneler için acil koruma sağlama" talep edildi.

Ayrıca, Arap ve İslam ülkelerine de İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan İslam ve Hristiyan mukaddesatının savunulması için acil önlem alma çağrısı yapıldı.

Filistinliler, topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail hükümetinin desteği ve ordusunun koruması altında saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıların amacının Filistin halkını yerinden etmek olduğu konusunda uyarıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve fanatik İsrailliler nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 1637 saldırı gerçekleştirdi.



Filistin verilerine göre, bu sürede düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.