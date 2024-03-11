Dolar
32.01
Euro
35.03
Altın
2,181.21
ETH/USDT
4,034.60
BTC/USDT
72,156.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları karşısında az sayıda Müslüman ramazan ayının ilk iftarını Mescid-i Aksa'da açtı.

Enes Canlı  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti

Kudüs

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in tarihi kapılarında demir bariyerlerin arkasında konuşlandı.

Yüzlerce Müslüman ve Filistinli, akşam saatlerine gelindiğinde ilk iftar için Mescid-i Aksa'ya geldi.

İftar saati yaklaşırken, yerlere örtüler serildi ve orucunu açmak isteyenlere kumanyalar dağıtıldı.

Mescid-i Aksa'nın geçen yıllarda ramazan ayındaki kalabalığına göre iftar saatinde tenha kaldığı dikkati çekti.

İsrail polisi, 7 Ekim'den itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te toplanan Filistinli gruplara göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde ilk iftar yapıldı
Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medyadaki ''para sayma'' görüntülerine ilişkin soruşturma
ASALA tarafından 41 yıl önce şehit edilen Büyükelçi Balkar, Sırbistan'da anıldı

Benzer haberler

İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü

İsrail ordusu, ramazanın ilk gününde Gazze'de düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü

Savaşa rağmen Refah'a göçenlerin çadırları ramazanda umutla aydınlanıyor

İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti

BM Genel Sekreteri Guterres, ramazanda Gazze'de bombardımanı sürdüren İsrail'e tepki gösterdi

BM Genel Sekreteri Guterres, ramazanda Gazze'de bombardımanı sürdüren İsrail'e tepki gösterdi
Filistin: İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü gerçek bir askeri kışlaya dönüştürüyor

Filistin: İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü gerçek bir askeri kışlaya dönüştürüyor
Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi

Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet