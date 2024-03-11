İsrail'in kısıtlamaları gölgesinde Mescid-i Aksa'da ilk iftar tenha geçti
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in kısıtlamaları karşısında az sayıda Müslüman ramazan ayının ilk iftarını Mescid-i Aksa'da açtı.
Kudüs
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir'in tarihi kapılarında demir bariyerlerin arkasında konuşlandı.
Yüzlerce Müslüman ve Filistinli, akşam saatlerine gelindiğinde ilk iftar için Mescid-i Aksa'ya geldi.
İftar saati yaklaşırken, yerlere örtüler serildi ve orucunu açmak isteyenlere kumanyalar dağıtıldı.
Mescid-i Aksa'nın geçen yıllarda ramazan ayındaki kalabalığına göre iftar saatinde tenha kaldığı dikkati çekti.
İsrail polisi, 7 Ekim'den itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. İsrail polisi, Doğu Kudüs'te toplanan Filistinli gruplara göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.