İngiltere'de monarşi karşıtları, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde protesto düzenledi
İngiltere'de monarşi karşıtları, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde (Commonwealth Day) Kraliyet Ailesi'ni protesto etti.
İngiltere
İngiliz Milletler Topluluğu Günü dolayısıyla başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılacak tören öncesi kilisenin karşısında bir araya gelen göstericiler, monarşinin kaldırılması talebiyle protesto düzenledi.
"Republic (Cumhuriyet)" adlı monarşi karşıtı kampanya grubunun düzenlediği gösteriye katılanlar, "Monarşiye son" ve "Kraliyet Ailesi'ni kovun" yazılı pankartlar taşıdı ve "Benim Kralım değil" sloganları attı.
Törene, İngiltere Kraliçesi Camilla, Galler Prensi William, Prenses Anne ve Edinburgh Dükü Prens Edward'ın yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.