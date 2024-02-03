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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde çoğu çocuk ve kadın 19 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Çağrı Koşak  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 120. gününde devam ederken, Gazze'nin sanayi bölgeleri ve eğitim binaları dahil birçok sivil alanın havadan ve karadan şiddetli biçimde bombalandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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