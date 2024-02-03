İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde çoğu çocuk ve kadın 19 kişiyi öldürdüğü belirtildi.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.
- İsrail ordusunun çekildiği bölgelere dönen Gazzeliler evlerinin yerini dahi bulamıyor
- BM: İsrail'in saldırılarını Refah kentine genişletme ihtimali son derece endişe verici
- İsrail güçleri, UAD'nin ihtiyati tedbir kararlarından bu yana Gazze'de 1048 Filistinliyi öldürdü
- BM Komiseri Türk, İsrailli bakanın "Refah'a askeri müdahale" açıklamasından derin endişe duyuyor
Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 120. gününde devam ederken, Gazze'nin sanayi bölgeleri ve eğitim binaları dahil birçok sivil alanın havadan ve karadan şiddetli biçimde bombalandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
• Yaser: Bidonları doldurmak için 1'den 3'e kadar bekledim— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 3, 2024
• Yusuf: Kuzey Refah'tan buraya su için geldik
• Naceh: Su alabilmek için sabahtan geldim
BM'nin temiz suya erişimin ölüm kalım meselesi olduğunu açıkladığı Gazze Şeridi'nde şartlar daha da zorlaşıyor pic.twitter.com/Gl8LKBTZxU