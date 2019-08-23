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Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı.

Said İbicioğlu   | 23.08.2019
İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

Gazze

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı kaydedildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi. 

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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