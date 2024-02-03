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Dünya

Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde patlayan bomba hasara yol açtı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patlaması sonucu bölgede hasar oluştu.

Derya Gülnaz Özcan  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Atina'da Çalışma Bakanlığı önünde patlayan bomba hasara yol açtı Fotoğraf: Costas Baltas/AA

Atina

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, yerel saat ile 00.49'da EFSYN gazetesini arayan kimliği belirsiz kişiler, 40 dakika içinde Çalışma Bakanlığı önünde bomba patlayacağını bildirdi.

İhbarın ardından polis bölgede tahliye işlemi başlattı ve yolu trafiğe kapattı.

Bir çantaya yerleştirilen bombanın gece 01.29'da patlaması sonucu bakanlık ve çevresinde hasar gerçekleşirken, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

ERT'e göre, patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz savunma" diye ilk kez gündeme gelen bir örgüt üstlendi.

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