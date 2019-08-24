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Dünya

Hamas lideri Haniye'den İsrail'e 'Kudüs'ten uzak dur' uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, cuma hutbesinde, bugünkü saldırıyı hatırlatarak, İsrail'e Kudüs'ten uzak durması uyarısında bulundu.

Çağrı Koşak   | 24.08.2019
Hamas lideri Haniye'den İsrail'e 'Kudüs'ten uzak dur' uyarısı

İstanbul

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze kentindeki Büyük Ömer Camii'nde cuma namazında verdiği hutbede, Ramallah'ın batısındaki yerleşim bölgelerine yönelik saldırıyı değerlendirdi.

Heniyye, "Birçok baskıya rağmen, bugünkü saldırı Batı Şeria'daki direnişin kalıcı olduğunu göstermektedir." dedi.

Söz konusu olayı kahramanca bir saldırı olarak nitelendiren Heniyye, İsrail'in Kudüs'ten uzak durması gerektiğini, aksi halde bunun ateşle barut fıçısına yaklaşmak anlamına geleceğini söyledi.

Heniyye, "Batı Şeria, Kudüs'ün koruyucusu ve Mescidi Aksa'nın beşiği olarak kalacaktır." şeklinde konuştu.

Kudüs, Mescidi Aksa ve Filistin üzerinde uluslararası planlar olduğuna işaret eden Heniyye, insanların şuurunu bulandırılmaya ve gerçeklerin çarpıtılmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.

İsrail makamlarından yapılan yazılı açıklamada, bu sabah Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi çevresinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 İsraillinin öldüğü, aynı aileden 2 kişinin de ağır yaralandığı bildirilmişti.

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