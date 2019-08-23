Euro
6.42
Dolar
5.76
BIST 100
97,149.04
Altın
1,526.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının resmi bayrağında hilal, yıldız ve kılıç figürleri bulunuyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.08.2019
Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Ankara

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini şekillendiren tarihi referandumların ardından kurulan Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) resmi bayrağı bölge meclisinde onaylanarak kabul edildi.

Bölge milletvekillerinden Lanang Ali'nin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bangsamoro Geçiş Otoritesince (BTA) "BARMM Resmi Bayrağının Kabul Edilmesi" isimli kanun tasarısı meclise sunuldu.

Mevcut 60 üyenin 36'sının "evet", birinin "hayır" ve 5'inin "çekimser" oy kullandığı oturumda böylelikle yeni Bangsamoro bayrağı kabul edildi.

Lanang Ali'nin paylaşımında bayrağın fotoğrafını da paylaştı. Buna göre, yukarıdan aşağıya zeminde yeşil, beyaz ve kırmızı 3 renkten oluşan bayrağın ortasında sarı hilal ve yıldız, altında ise soldan sağa kılıç resmi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç
Hindistan ulusal kimliğinde radikal dönüşüm
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı

Benzer haberler

Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi

Bangsamorolu yetimlerin 'Ömer Babası'

'Filipinler'in ordudaki modernizasyonu Türkiye için önemli bir imkan'

Bangsamoro, Türkiye'nin devlet tecrübesinden yararlanmak istiyor

Bangsamoro, Türkiye'nin devlet tecrübesinden yararlanmak istiyor
Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı

Moro Müslümanlarının Kurban Bayramı heyecanı
Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı

Bangsamoro'da özerkliğin ardından ilk Kurban Bayramı