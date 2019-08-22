Euro
6.37
Dolar
5.74
BIST 100
95,522.11
Altın
1,500.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait birçok askeri noktaya hava saldırısı düzenledi.

Sümeyye Özer   | 22.08.2019
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İstanbul

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait birçok askeri noktayı hedef aldığını duyurdu. 

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e atılan ve yerleşim yeri yakınlarına düşen rokete karşılık gerçekleştirildiği kaydedildi.

Adraee, dün akşam saatlerinde de Gazze'den İsrail'e roket atıldığını ve buna karşılık Hamas'a ait bir askeri noktanın vurulduğunu bildirmişti.

Gazze'den ise roket atışının sorumluluğunu üstlenen olmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar
Tunus’ta seçimler ve Nahda Hareketi’nin geleceği

Benzer haberler

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Arap Birliğinden İsrail'in 'Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına' tepki

İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu

İslam İşbirliği Teşkilatından 'Kudüs Filistin'in başkentidir' vurgusu
ABD İsrail'e 'Haşdi Şabi hedefleri için istihbarat verdi' iddiası

ABD İsrail'e 'Haşdi Şabi hedefleri için istihbarat verdi' iddiası

'Demokrat Parti'ye oy veren her Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz'

'Demokrat Parti'ye oy veren her Yahudi ya bilgisizdir ya da sadakatsiz'