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Dünya

UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı

Libya'da UMH güçleri, başkent Trablus'taki stratejik Sebia bölgesinin büyük kısmında kontrolü ele geçirdi.

Safiye Karabacak   | 22.08.2019
UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı

Libyan

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip tek meşru yönetim olarak kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yürütülen Burkan el-Gadab Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMH'ye bağlı birliklerin Trablus'un güneyindeki stratejik Sebia bölgesinin büyük bir kısmında kontrolü sağladığını söyledi. 

Meci, bölgedeki önemli mevkilerin ele geçirildiğini ifade ederek, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin yerleşim alanlarında konuşlandığını, bu nedenle UMH güçlerinin sivillere zarar vermemek için dikkatli hareket ettiğini vurguladı. 

Sözcü Meci, UMH saflarından 7 kişinin çatışmalar sırasında öldüğünü belirtirken, bazı yerel kaynaklar da Hafter güçlerinden 25 kişinin öldüğünü aktardı.

Stratejik Sebia bölgesinin önemi

Trablus'un merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Sebia bölgesi, Terhune kenti ile başkentin güneyindeki çatışma noktaları arasındaki tedarik yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip.

Sebia'da kontrolün sağlanması Hafter güçlerinin kentin güneyinde ablukaya alınması ve ikmal hatlarının kesilmesinin yanı sıra UMH güçlerinin Trablus'taki eski havalimanında kontrolü sağlamasının kolaylaşması anlamına geliyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

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