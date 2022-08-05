Dolar
17.92
Euro
18.25
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,679.40
BTC/USDT
22,947.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bugün başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Mehmet Nuri Uçar   | 05.08.2022
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda Gazze Şeridi genelinde İslami Cihad'a ait silah üretim tesislerine, depolara ve atış mevzilerine saldırıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine ait bir noktayı hedef aldığını aktardı.

Uçaklar aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde de tarım arazilerini vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Katar'dan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Katar Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalcinin (İsrail'in) sivillere, özellikle kadın ve çocuklara yönelik tekrarlanan saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın tutumunun adil bir Filistin davası, Filistin halkının meşru hakları ve 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasından yana sabit olduğu kaydedildi.

Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor

Mısır'da yayın yapan yönetime yakın "Extra News" kanalında yayımlanan habere göre, Mısır makamları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından harekete geçti.

Kahire makamlarının, bölgede gerginliğin sonlanması ve ateşkesin yeniden sağlanması için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Mısır Fikir ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Akkaşe, kanalda yayımlanan açıklamasında, daha önceki İsrail-Filistin gerginliklerinden alınan derslere bakarak, Kahire'nin elinde gerginliği sona erdirmek için önemli kozlar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Akkaşe, Mısır'ın ve ilgili kurumların daha önce olduğu gibi çabalarını sürdürdüğünü, yakın gelecekte başarıya ulaşacağını savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Türk sahipli FULMAR S gemisinin, Ukrayna'ya doğru seyri başladı
Terör örgütünden kaçan 3 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Suriye'de terör örgütlerine karşı eş güdüm içinde hareket etme kararlılığını teyit etti
AKSUNGUR SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor

Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı

İsrail ordusu, yaklaşık 25 bin yedek askerini göreve çağırdı

Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama

Filistin yönetiminden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıya kınama
İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü

İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet