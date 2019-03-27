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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait 2 askeri mevziyi vurdu.

Muhammed Macid,Zeynep Tüfekçi   | 27.03.2019
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı bombaladı. 

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, dün yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güney sınırında açık bir alana düştüğünü duyurmuştu.

Gazze'den atılan roket, önceki gün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, bunun üzerine İsrail ordusu akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Hamas, önceki gün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş, ancak buna rağmen İsrail bombardımanı sabaha kadar devam etmişti. 

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden dün sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği yaklaşık 50 saldırıda 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesi'nde 2 apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." bilgisine yer verilmişti.

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