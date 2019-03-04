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Dünya

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş helikopterleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktayı vurdu.

Esat Fırat  | 04.03.2019
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Kudüs

İsrail savaş helikopterleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait iki askeri noktayı vurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Hamas'a ait askeri noktaların hedef alındığı saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Filistin Sağlık Bakanlığından da henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Savaş helikopterleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait iki noktayı vurdu." denildi.

Açıklamada, hava saldırısının Gazze'ye yakın Yahudi yerleşim birimlerine gönderilen yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği belirtilirken, söz konusu balonların İsrail tarafında can veya mal kaybına yol açmadığı vurgulandı.

Hamas'a ait gözetleme noktası vurulmuştu

İsrail'e ait bir savaş uçağı dün akşam da Gazze'nin kuzey kesiminde Hamas'a ait gözetleme noktasını vurmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerde zaman zaman İsrail tarafına yanan balonlar da gönderiliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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