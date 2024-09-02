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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, Filistin halkının yaşadığı acılara odaklanacak

Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Filistin halkının İsrail'in saldırıları sonucu maruz kaldığı acılar işlenecek.

İsmail Özdemir, Zlatan Kapic  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali, Filistin halkının yaşadığı acılara odaklanacak

Saraybosna

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 13-17 Eylül'de düzenlenecek festivalde, İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alacak.

Seçici kurul tarafından 300 başvuru arasından seçilen 24 belgesel film ödül almak için yarışacak.

AJB DOC Direktörü Edhem Foco, yaptığı açıklamada, festivalin temasını "adalet" olarak belirlediklerini aktardı.

Filistinlilere yapılan haksızlıkların tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurgulayan Foco, şunları kaydetti:

"İnsan haklarını savunan dünya, bu haksızlıkları nasıl görmezden gelebiliyor? Bu gerçekten canımızı sıkıyor ve sadece belgeselcilerin değil, her normal insanın da canı sıkılmalı, bu yüzden tema kendiliğinden ortaya çıktı. Gazze ve Filistin meselelerine vurgu yapmak istedik ve diğer festivallerin bunu görmezden gelmeleri, sanki bu günümüzün en önemli konusu değilmiş gibi davranmaları bizi üzüyor. Filistin'den birçok film ve misafirimiz olacak. Elbette, filmler sadece Filistin hakkında değil, dünyanın dört bir yanından filmlerimiz var, diğer festivallerde ödül kazananlar da var, bazıları ise her zamanki gibi bizde prömiyer yapacak."

Festivalin jüri üyeleri Deborah London-Harrington, Namik Kabil, Mila Turajlic, Francesco Montagner ve Myriam Francois olacak.

AJB DOC'un yarışma kısmında, "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" olmak üzere 3 ödül verilecek.

Etkinlikler kapsamında Endüstri Günleri programı da yapılacak festivalde, paneller düzenlenecek.

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