Dolar
33.92
Euro
37.60
Altın
2,501.54
ETH/USDT
2,522.50
BTC/USDT
58,798.00
BIST 100
10,111.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de bir ateşkes anlaşması için "yeterli çabayı göstermediğini" belirtti.

Hakan Çopur  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

Washington

ABD Başkanı Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Gazze'deki son durumu ve esirlerin serbest kalmasını sağlayacak olası bir ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere Beyaz Saray'a gelişinde bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.

Biden, "Sayın Başkan, Başbakan Netanyahu'nun anlaşma konusunda daha fazlasını yapmasının zamanı sizce geldi mi? Netanyahu'nun yeteri kadar çaba gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrailli esirlere ait 6 ceset bulduğunu açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Yumuk'tan "Famagusta" dizisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti
Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi
TDV, şehit Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti üzerine Nijerya'da su kuyusu açtı

Benzer haberler

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

Biden, Netanyahu'nun ateşkes için "yeterli çabayı göstermediğini" düşünüyor

Finlandiya, nükleer reaktöründe Rusya yerine ABD yakıtına geçti

UNRWA: Gazze'de travma yaşayan 600 bin çocuk eğitim hakkından mahrum

WP: Biden, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor

WP: Biden, Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlanıyor
Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti

Gazze Şeridi'nde aileler, İsrail saldırıları gölgesinde çocuk felci aşılama kampanyasına akın etti
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerin kullanımına açmak için Müslümanlara kapattı

İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Yahudilerin kullanımına açmak için Müslümanlara kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet