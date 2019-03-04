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Dünya

Hollanda Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Hollanda, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdığını açıkladı.

Abdullah Aşıran  | 04.03.2019
Hollanda Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Lahey

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda hükümetinin İran'daki Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını belirtti. 

Blok, söz konusu kararın İran Dışişleri Bakanlığının Hollanda'nın Tahran'daki Büyükelçiliğinde çalışan iki görevliyi "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan ederek ülkeyi terk etmelerini istemesi nedeniyle alındığını ifade etti.

İran'ın Lahey Büyükelçisi'nin, Hollanda Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydeden Blok, Büyükelçi'ye ülkesinin kararının kabul edilemez olduğu ve ikili ilişkiler açısından "olumsuz" değerlendirildiğinin bildirildiğini aktardı.

Blok, İran'ın bu kararı, Haziran 2018'de İran'ın Lahey Büyükelçiliğinde görevli iki kişinin Hollanda tarafından sınır dışı edilmesi üzerine aldığını belirtti.


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