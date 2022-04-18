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Dünya

İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gelebilecek füze saldırılarına karşı sınıra yakın bölgedeki savunma sistemini artırdığı bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu   | 18.04.2022
İsrail'den Gazze sınırına hava savunma sistemi takviyesi

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, Gazze sınırına daha fazla konuşlandırılacak hava savunma sistemlerinin Demir Kubbe bataryalarının parçası olduğu aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyon yükselirken, savunma sistemlerinin Gazze Şeridi'nden 100 kilometre uzak bir mesafeye yerleştirildiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa saldırıları ve bölgedeki gerilime ilişkin Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'da son günlerde yaşanan olayların yansımalarından İsrail sorumlu tutulmuştu.

Açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir ve ibadet edenlere yönelik saldırıdan işgalciler sorumludur." ifadeleri kullanılmıştı.

Sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Aksa’nın kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında bazı Filistinlileri darbetmiş daha sonra fanatik Yahudi yerleşimci gruplar, polisin korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 545 Yahudi yerleşimcinin Aksa’ya girdiğini açıklamıştı.

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla cuma ve cumartesi günleri hariç sabah ve akşam saatlerinde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.

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