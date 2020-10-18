Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinden bir ticaret heyetinin bugün Bahreyn'e gideceğini duyurdu.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Hamdi Yıldız   | 18.10.2020
İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ofisinden yaptığı yazılı açıklamada, Bahreyn'e ilk kez ticaret heyetinin gideceğini ve heyete Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Meir Şabat'ın başkanlık edeceğini belirtti. 

Netanyahu, Bahreyn'e gidecek heyetin üst düzey ülke yetkilileri ve ABD'lilerle yapacakları görüşmelerde havacılık, ulaştıma, teknoloji, sanayi, ticaret, finans, turizm, tarım, diplomatik ilişkiler, sağlık ve kültür konularını ele alacaklarını kaydetti.

Netanyahu, ziyaret sırasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına ilişkin belgenin yanı sıra bir de protokol imzalanacağını ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısındaki rekor artışlar devam ediyor
ABD'de 10 eyalette Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Londra'da Kovid-19 önlemlerine karşı yürüyüş düzenlendi

Benzer haberler

İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

İsrail'den Bahreyn'e ilk ticaret heyeti ziyaret gerçekleştirecek

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail'de kısıtlamalar kaldırılınca Netanyahu karşıtları sokaklara döküldü

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait onlarca zeytin ağacını söktü
Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail 2020'de Batı Şeria'da 12 binden fazla yasa dışı konut inşasını onayladı

Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail 2020'de Batı Şeria'da 12 binden fazla yasa dışı konut inşasını onayladı
İsrail ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri başlatma anlaşması yapacağı iddiası

İsrail ile Bahreyn'in diplomatik ilişkileri başlatma anlaşması yapacağı iddiası