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Nimbus Projesi İsrail’e nasıl bir teknolojik güç avantajı sağlıyor?

Sefa Şengül  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Nimbus Projesi İsrail’e nasıl bir teknolojik güç avantajı sağlıyor?

Google ve Amazon’un İsrail ile yapay zeka ve veri sistemlerini geliştirmek üzere 1,2 milyar dolara imzaladığı “Nimbus” projesi, İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı sistematik ayrımcılık ve hak ihlallerini daha da artırmasından endişe duyulmasına sebep oldu. Konuyla ilgili araştırma yapan Anadolu Ajansı muhabirleri Irmak Akcan ve Büşranur Begçecanlı ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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