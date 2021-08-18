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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

İsrail'de Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalar yüksek seyretmeye devam ediyor.

Mustafa Deveci   | 18.08.2021
İsrail'de son 24 saatte 8 bine yakın Kovid-19 vakası tespit edildi

Kudüs

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 7 bin 832 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 708'e, vaka sayısının da 959 bin 129'a ulaştığı ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 60 bine yaklaştığı ülkede, hastalardan 578'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail'de dün de 8 bin 646 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 1 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Aşılama sayesinde geçen aylarda salgını kontrol altına almayı başaran İsrail'de 19 Nisan'da açık, 15 Haziran'da da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede haziran başında aktif vaka sayısı 200'e kadar gerilemiş, günlük vaka sayısı da 20'nin altına düşmüştü.

Ancak vakalardaki artış nedeniyle 25 Haziran'da yeniden kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.

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