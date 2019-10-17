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Dünya

İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkiliya kentinde 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 17.10.2019
İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde bulunan hayvanat bahçesinin yakınında Halid Gannam adlı 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre 12 yaşındaki Gannam’ın, Kalkiliya’daki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula gittiği ve 7’nci sınıf öğrencisi olduğu kaydedildi.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

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