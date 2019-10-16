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Dünya

İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 16.10.2019
İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın cuma hatibi Şeyh İsmail Navahde'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh Navahde, işgal altındaki Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında İsrail güçlerince gözaltına alındı.

Şeyh Navahde'nin avukatı Haldun Necm, İsrail güçlerinin müvekkilini "Mescid-i Aksa'da okuduğu cuma hutbelerinde İsrail'e karşı halkı kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına aldığını kaydetti.

Necm ayrıca Şeyh Navahde'nin Batı Kudüs'teki Meskubiyye gözaltı merkezine götürüldüğünü aktardı.

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