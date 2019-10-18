Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı ele aldıkları belirtildi.

Safvan Allahverdi   | 18.10.2019
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara'daki görüşmelerin ardından İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e giden Pompeo'nun yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini belirten Ortagus, "Bakan ve Başbakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü." ifadesine yer verdi.

Ortagus ayrıca, yapılan görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'nin kuzeydoğusu kapsamında Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ele alındığını kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor

Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel harekat desteği

Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel harekat desteği
'Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları gerçek dışı'

'Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları gerçek dışı'
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti