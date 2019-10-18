Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, "Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok." dedi.

Dildar Baykan   | 18.10.2019
ABD Başkanı Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacak Enerji Bakanı Rick Perry'nin koltuğu için Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verdiği hizmetler için Perry'e teşekkür etti, bakanın yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Perry'nin daha önce Teksas Valiliği yaptığını, ardından Enerji Bakanlığı görevine geldiğini anımsatan Trump, "Rick aynı zamanda benim dostum. Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Teksas'ta yaptığı açıklamada, Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Trump, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler yerine getirilmezse harekat çok daha kararlı devam edecek

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor

Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü

Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Denetim Komitesinin Başkanı öldü
Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama

Trump'tan Beyaz Saray'daki Suriye toplantısına ilişkin açıklama