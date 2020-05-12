İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258'e yükseldi
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 258'e, vaka sayısı 16 bin 507’ye yükseldi.
Kudüs
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Can kaybının 258’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 507’ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada hastalardan 66’sının sağlık durumunun ağır olduğu, 11 bin 843 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.
İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.
Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.