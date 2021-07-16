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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 16.07.2021
Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon dozu geçti

Ankara

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.

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