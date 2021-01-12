Euro
9.08
Dolar
7.47
BIST 100
1,544.02
Altın
1,861.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de, son 24 saatte 9 bin 589 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı 500 bini aştı.

Mustafa Deveci   | 12.01.2021
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 126 binden fazla Kovid-19 testi yapıldığı bunlardan 9 bin 589'unun pozitif çıktığı belirtildi. 

Bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı 504 bin 269'a yükseldi.

Son bir günde 19 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 704'e çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 1027'sinin durumunun ağır olduğu, 425 bin 926 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 854 bine ulaştı.

Aktif vaka sayısında sert yükseliş

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 74 bin 639'a çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'
Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de uygulanacak CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de uygulanacak CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Vuhan'da yapılan araştırma Kovid-19'u yenen 4 kişiden 3'ünün 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadığını gösterdi

Vuhan'da yapılan araştırma Kovid-19'u yenen 4 kişiden 3'ünün 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadığını gösterdi
Netanyahu Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafını kaldırdı

Netanyahu Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafını kaldırdı