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Dünya

Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 64 bine yaklaştı

Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 63 bin 904'e ulaştı.

Ömer Erdem   | 12.01.2021
Etiyopya'daki çatışmalar nedeniyle Sudan'a sığınanların sayısı 64 bine yaklaştı

Hartum

Hükümete bağlı Mülteciler Komiserliğinin raporuna göre, Kesele eyaletindeki Hamdayit sınır geçiş noktasından 45 bin 235, Kadarif eyaletindeki Şehir 8 geçiş noktasından da 18 bin 669 sığınmacının ülkeye girdiği belirtildi.

Sudan 1 milyondan fazla sığınmacıyı ağırlıyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım’da ele geçirmişti.

Afrika'daki sığınmacı yükünü en fazla sırtlanan ülkelerden Sudan'da çoğunluğu Güney Sudan'dan olmak üzere 1 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor.

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