Dolar
14.75
Euro
16.60
Altın
1,766.73
ETH/USDT
3,675.00
BTC/USDT
46,878.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Safiye Karabacak   | 15.12.2021
İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

Kudüs

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine kendisini karantinaya aldı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gantz'ın geçen haftaki ABD ziyaretinde yer alan bir kişinin PCR testi pozitif çıktı.

Gantz'ın da test sonuçları neticelenene ve Kovid-19 veya Omicron varyantı taşımadığı anlaşılana kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Enfekte olduğu açıklanan kişinin, geçen haftaki ABD uçuşu sırasında Gantz'ın yakınında oturmadığı, gidiş-dönüş sırasında havalimanında yapılan test sonuçlarının da negatif olduğu aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile "Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve İran nükleer programı gibi bölgesel meseleleri" görüşmek üzere geçen hafta Washington'a gitmişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett da dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle karantinaya girmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor
Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Benzer haberler

Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte

Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte

Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

AB ülkelerinin liderleri yoğun gündemle toplanacak

AB ülkelerinin liderleri yoğun gündemle toplanacak
Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı

Real Madrid'de Luka Modric ile Marcelo koronavirüse yakalandı
İsrail hapishanelerinde 16 ay tek kişilik hücrede kalan Salah: Yaşadığımı hiçbir siyasi tutuklu yaşamamıştır

İsrail hapishanelerinde 16 ay tek kişilik hücrede kalan Salah: Yaşadığımı hiçbir siyasi tutuklu yaşamamıştır