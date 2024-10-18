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Dünya

Ürdün'den askerlerinin sınırı geçerek İsrail'e girdiği yönündeki iddialara yalanlama

Ürdün ordusu, Ölü Deniz'in güneyinde meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından, askerlerinin batı sınırını geçerek İsrail'e girdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Laith Al-jnaidi, Ali Semerci  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Ürdün'den askerlerinin sınırı geçerek İsrail'e girdiği yönündeki iddialara yalanlama

Amman

İsrail basınında, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğinin görüldüğü fotoğraf yayınlanması üzerine Ürdün ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail basınında çıkan Ürdün askerlerinin sınırı geçtiği" yöndeki iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

Gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edilen açıklamada, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması ve asılsız söylentilere itibar edilmemesi istendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün'den İsrail tarafına geçtikleri ve silahlı oldukları iddia edilen 2 kişinin askerleriyle girdikleri çatışmada öldüğü bildirilmişti.

Çatışmaya giren bir kişinin ise kaçtığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, bölge halkına talimatlara uyma çağrısı yapılmıştı.

İsrail basını, çatışmada ölen 2 kişinin Ürdün ordusuna ait üniforma giydiğini iddia etmişti.

Haberde ayrıca, çıkan çatışmada 2 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


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