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Dünya

Somali'deki ilk işitme tarama merkezi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde açıldı

Gökhan Kavak   | 15.12.2021
Somali'deki ilk işitme tarama merkezi Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde açıldı

İstanbul

Somali'de ilk işitme tarama merkezinin başkent Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde faaliyete geçtiği bildirildi.

Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Somali'deki ilk işitme tarama merkezinin yeni doğan bebek ve çocuklarda işitme kaybı testi için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, modern ekipmanların kullanılacağı işitme merkezinin açılış törenine Somali Sağlık Bakanı Fowzia Abikar Nur ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz'ın katıldığı aktarıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

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