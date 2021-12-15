Dolar
14.74
Euro
16.60
Altın
1,766.87
ETH/USDT
3,675.50
BTC/USDT
46,916.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Kovid-19'a neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının 2022'nin ilk iki ayında Avrupa kıtasında baskın varyant olmasını bekliyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 15.12.2021
Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor

Brüksel

ECDC'nin güncellenen risk değerlendirme raporunda, varyantın gelecek birkaç ay içinde Avrupa ülkelerinde çok hızlı yayılacağı beklentisine yer verildi.

Raporda, Delta'nın şu anda baskın varyant olarak devam ettiği ancak Omicron'un Avrupa'da gelecek yılın ilk iki ayı içinde baskın hale gelmesinin yüksek ihtimal olduğu vurgulandı.

ECDC Direktörü Andrea Ammon, Omicron'un hızla yayılma ihtimalini "çok yüksek" gördüklerini söyledi.

Ammon, "Omicron'un daha önce Delta varyantını dikkate alan öngörülere ek olarak ölümler ve hastaneye kaldırılanların sayılarını artıracağının çok yüksek ihtimal dahilinde olduğu düşünülüyor." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Omicron varyantının dünyada 77 ülkede tespit edildiğini fakat bu sayının çok daha fazla olduğunu söylemişti.

Birçok Avrupa ülkesinde kasım sonunda Omicron varyantının tespit edilmesi üzerine salgın tedbirleri artırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor
Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Benzer haberler

Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte

Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte

Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Kovid-19 şüphesiyle karantinada

AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek

AB, iklim hedeflerine uyumlu enerji projelerini destekleyecek
AB ülkelerinin liderleri yoğun gündemle toplanacak

AB ülkelerinin liderleri yoğun gündemle toplanacak
AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor

AB, yüksek enerji fiyatlarına karşı ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor