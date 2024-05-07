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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "Refah'a saldırıların devam edeceği" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıların süreceğini söyledi.

Mustafa Deveci  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan "Refah'a saldırıların devam edeceği" mesajı

Ankara

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, bölgedeki saldırılara destek amacıyla Refah'ı bombalayan Gazze sınırındaki obüslerin konuşlandığı alanı ziyaret etti.

Burada askerlere seslenen Gallant, dün İsrail ordusuna Refah'a girmeleri emri verdiğini belirtti.

Gallant, Refah Sınır Kapısı'nın da işgal edilmesi talimatı verdiğini kaydederek, "Bu operasyon, Refah bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin tamamında Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Gazze'yi bombalayan obüsün içinden görüntü verdi

İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "taviz vermeye hazır olduklarını" ileri süren Gallant, esir takası olmazsa Gazze'ye yönelik saldırıları "derinleştireceklerini" söyledi.

Öte yandan ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülerde, Gallant'ın Gazze'yi bombalayan bir obüsün içinde incelemelerde bulunduğu görülüyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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