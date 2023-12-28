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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den İsrail'e Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısı

Dildar Baykan Atalay  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
BM'den İsrail'e Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısı

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'daki insani durumun "kötüye gittiğini" belirterek, İsrail'e Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısında bulundu.

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