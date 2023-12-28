BM'den İsrail'e Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısı
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM), Batı Şeria'daki insani durumun "kötüye gittiğini" belirterek, İsrail'e Filistinlilere yönelik "hukuku hiçe sayan öldürmelerini durdurma" çağrısında bulundu.
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