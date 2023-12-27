AA ekibi İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne obüslerle düzenlediği saldırıları görüntüledi
İsrail ordusu Gazze sınırı boyunca çeşitli noktalarda konuşlu obüslerle karadan, savaş uçakları ve helikopterlerle de havadan saldırılarını sürdürüyor.
Reim
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.
Gazze sınırı yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.
Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırı boyunca yoğun bir hareketlilik içinde olduğu gözlendi.
İsrail ordusuna ait Apache helikopterleri de sınır bölgelerinde uçuş yaparken kameraya yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.