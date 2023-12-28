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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ali Semerci  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 7 kişi öldü

Istanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

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