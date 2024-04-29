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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu, 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Hamdi Yıldız  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
İsrail savaş uçakları Refah'ta sivillerin yaşadığı evi vurdu, 4 kişi öldü Fotoğraf: Abed Rahim Khatib - AA

İstanbul

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü kadın olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 5'i çocuk, 10'u kadın olmak üzere 25'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'nın batısındaki tarım arazileri ile Zevayde bölgesinin batısındaki sivil yerleşim alanlarını bombaladı.

Gazze hükümeti: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde evleri patlayıcılarla tuzaklıyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan, Gazze'ye savaş artıklarının kaldırılması için gerekli donanım sağlanmasını talep etti.

İsrail işgal güçlerinin vatandaşların evlerini patlayıcılarla tuzakladığına dikkat çekilen açıklamada, bunlara bağlı patlamaların tekrarı konusunda uyarı yapıldı.

Açıklamada, son olarak Han Yunus kentinin Zenne bölgesinde 14 yaşındaki Muhammed Yasir Semmur adında bir çocuğun, tuzaklı kutulardan birinin patlaması sonucu tehlikeli bir şekilde yaralandığı vurgulandı.

Medya Ofisi, açıklamasında olayı şu şekilde aktardı:

"Semmur, saldırıya uğrayan evinde kendi özel eşyalarını arıyordu. İşgal güçlerinin eve yemek kutuları bıraktığını fark eden Semmur, bunları açmaya çalışırken, patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu Semmur'un uzuvlarından bazıları koptu beraberindekiler de yaralandı."

Patlayıcıların kasıtlı olarak tuzaklanarak bırakıldığına işaret edilen açıklamada, "Bu suçtur, işgalciler, halkımızın evlatlarını doğrudan saldırılarla öldürmeyle yetinmeyip, özellikle söz konusu artıkları ayırt edemeyen çocuklardan ölü ve yaralıların sayısını artırmak için tuzaklanmış patlayıcılar kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "BM'nin tahminleri ve hükümetin ilgili birimlerinin raporlarının da doğruladığına göre, işgal ordusunun attığı bomba ve füzelerin yüzde 10'unun yani 75 bin tondan fazla patlayıcının infilak etmediği" kaydedildi.

Söz konusu patlamamış bomba ve füzelerin caddelerde, vatandaşların evlerinde enkaz arasında olduğuna vurgu yapılarak, bunların kaldırılmadığı sürece büyük tehlike arz ettiği uyarısı yapıldı.

Medya Ofisi, Gazze halkına da yaptığı çağrıda, İsrail ordusunun bıraktığı artıkları kurcalamamaları ve yemek kutuları gibi ardında terk ettiği şeylere karşı aşırı dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, sivil savunma ekiplerine ve ilgili uzman kadrolarla iletişime geçilmesini istedi.

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