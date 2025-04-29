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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Refah'taki katliamdan sağ kurtulan sağlık çalışanını 37 gün sonra serbest bıraktı

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah'ta 14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamın tanığı Filistin Kızılayında görevli sağlık çalışanı Esad Nasasra'yı 37 gün alıkoyduktan sonra serbest bıraktı.

Mustafa Deveci  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
İsrail, Refah'taki katliamdan sağ kurtulan sağlık çalışanını 37 gün sonra serbest bıraktı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Filistinli kaynakların aktardığına göre, İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde tutulan 10 Gazzeli bugün serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 10 kişi, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilerek burada yakınlarıyla buluştu.

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Filistin Kızılayı, sosyal medyadan yayınladığı görüntülü mesajda, İsrail'in serbest bıraktığı 10 Gazzeli arasında Kızılay çalışanı Nasasra'nın da bulunduğunu bildirdi.

İsrail'in 37 gün boyunca alıkoyduğu Nasasra'nın, yakınları ve çalışma arkadaşlarıyla buluştuğu anlarda gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

14 yardım görevlisinin öldürüldüğü katliamdan sağ kurtuldu

Nasasra, İsrail ordusunun 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı Tel es-Sultan bölgesindeki yaralılara yardıma giden 14 yardım görevlisinin katledildiği ekipte yer alıyordu.

Refah'ta İsrail saldırısında yaralananları kurtarmak için yola çıkan sağlık ve yardım çalışanları Tel es-Sultan bölgesinde İsrail askerlerince hedef alınmıştı.

Saldırıda, 8'i Filistin Kızılayı mensubu, 5'i sivil savunma ekibi görevlisi ve 1'i Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı olmak üzere 14 yardım görevlisi katledilmişti.

Refah'ta hedef alınan ve cansız bedenlerine ulaşılan kişilerden bazıları elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış, birinin başı kesik, diğerlerinin ise cesetleri parçalanmış şekilde derin bir çukura gömülmüş vaziyette bulunmuştu.

Bu katliamdan sağ kurtulan Nasasra, İsrail askerlerince alıkonarak gözaltı merkezine götürülmüştü.

İsrail ordusu, Refah'ta ambulanslara ateş açtığını itiraf etmişti

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hedef aldığı ambulansı "uyarılara uymayan araç" şeklinde niteleyerek saldırıyı savunmuştu.

"İsrail ordusu, rastgele bir ambulansa saldırmadı. Geçen pazar günü, ikaz ve acil durum farları olmadan İsrail ordu birliklerine doğru şüpheli bir şekilde ilerleyen birkaç koordinasyonsuz araç tespit edildi." diyen Saar, biri 7 Ekim saldırılarına katılan Hamas mensubu olmak üzere 9 Hamas ve İslami Cihad mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

İsrail'in iddiaları çürütülmüştü

New York Times gazetesi ise 5 Nisan'da, öldürülen bir sağlık görevlisinin cep telefonundan ulaştığı videoyu yayınlamıştı. Görüntülerde, araçların tepe lambalarının yandığı görülmüştü.

Videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek." dediği duyulmuştu.

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