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Dünya

İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

Esat Fırat   | 24.12.2021
İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

Kudüs

İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki Filistinli genci darp ettikten sonra gözaltına aldı.

Eski Şehir bölgesindeki Vadi Yolu Caddesinde bulunan Avusturya Misafirhanesi (Austrian Hospice) önünde iki Filistinli genç İsrail polislerince şiddetli bir şekilde darp edildi.

Sosyal medyaya yansıyan ve Filistin kamuoyunda tepkiye yol açan görüntülerde, İsrail polislerinin Filistinli gençlere şiddet uyguladığı görüldü.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisleri bölgeden geçen Şadi Ebu Suneyne ile Muhenned Ebu Vahdan'a kimlik sordu ve söz konusu olay bu sırada meydana geldi.

Tanıklar, İsrail polislerinin iki genci de şiddetle darp ettikten sonra Eski Şehir bölgesindeki bir polis karakoluna götürdüğünü aktardı.

İçinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ağır silahlı İsrail polisleriyle donatılmış durumda. Filistinlilerin günlük hayatlarını zorlaştıran polisler, zaman zaman şiddete başvuruyor.


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