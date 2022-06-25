Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,197.10
BTC/USDT
21,129.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler 2 Filistinliyi yaraladı, ikisinin de aracını yaktı.

Muhammed Semiz   | 25.06.2022
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Ramallah'a bağlı El-Mugayyir Köyü Yerel Konsey Başkanı Emin Ebu Ulya AA muhabirine yaptığı açıklamada, onlarca Yahudi yerleşimcinin Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyünde 5 Filistinli taş ustasına saldırdığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında Filistinli Halid Zık'ın yaralandığını kaydeden Ebu Ulya, yerleşimcilerin ayrıca Filistinlilere ait iki aracı yaktıklarını, yanan araçlardan birinin de sahibini yaraladıklarını aktardı.

Yerleşimcilerin aracını yaktığı Filistinli Muhammed Arif, Turmusaya köyü yakınlarındaki Şilo yerleşim biriminden yerleşimcilerin Filistin yönetiminin kontrolündeki bir bölgede kendisine ve arkadaşlarına saldırdığını aktardı.

Yaklaşık 60 Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradıklarını ifade eden Arif, yerleşimcilerden birinin çalıştıkları iş makinesine tırmanıp önce araçlarına zarar verdiğini sonra da aracı yaktığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyenler ve ailelerini taşıyan midibüs devrildi, 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Marmaris'te yangının seyri jandarmanın Mobil Harekat Merkezi'nden anlık takip edildi
Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan geçici köprü zarar gördü
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği

Benzer haberler

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Görme engelli 11 yaşındaki Filistinli Meyar müzikle hayata tutunuyor

İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak

Demokrat Senatörlerden Biden'a 'Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın' çağrısı

Demokrat Senatörlerden Biden'a 'Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın' çağrısı

BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı

BM, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi İsrail güvenlik güçlerinin öldürdüğünü doğruladı
Filistin meselesini grafitiyle dünyaya duyurmaya çalışıyor

Filistin meselesini grafitiyle dünyaya duyurmaya çalışıyor