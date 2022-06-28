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Dünya

İsrail Başbakanı Bennett: Başarılı operasyonlar Türkiye'deki İsraillilerin zarar görmesini engelledi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Türk ve İsrail güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının, Türkiye'de bulunan İsraillilerin zarar görmesini engellediğini söyledi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu   | 28.06.2022
İsrail Başbakanı Bennett: Başarılı operasyonlar Türkiye'deki İsraillilerin zarar görmesini engelledi

KUDÜS

İsrail Başbakanlığının Twitter hesabından yayınlanan görüntülü açıklamada Bennett, "Geçtiğimiz aylarda ve özellikle son haftalarda İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki İsrail vatandaşlarını hedef alma girişimlerini engellemek için operasyonlar gerçekleştiren güvenlik teşkilatımıza ve Türk güvenlik teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Operasyonların başarılı olduğunu ve İsraillilerin hayatını kurtarmada başarılı oluduğunu aktaran Bennett, vatandaşlarını uyanık olmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

Bennett, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcılarına, Türkiye'de İsraillilerin hedef alınmasını engellemedeki işbirlikleri için özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "Güvenlik teşkilatları tarafından yürütülen ortak bir İsrail-Türkiye ortak çabası çerçevesinde, İstanbul'da İsrail vatandaşlarını hedef alan çok sayıda İran hücresinin engellendiği" kaydedildi.

Türk güvenlik servislerinin İran Devrim Muhafızları'nın emriyle çalıştıkları belirtilen birkaç İran hücresini ortaya çıkardığı ifade edilen açıklamada, yapılan önleyici operasyonlarla, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının karşı karşıya olduğu tehdit düzeyinin düşürüldüğüne dikkat çekildi.

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