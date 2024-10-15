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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusu verilerine göre son 24 saatte 23 asker yaralandı

Son 24 saatte çoğu Lübnan'ın güneyinde olmak üzere 23 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İsrail ordusu verilerine göre son 24 saatte 23 asker yaralandı

Kudüs

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan askerlerin sayısı 4 bin 881'e çıktı.

Son 24 saatte çoğunluğu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda olmak üzere 23 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne başlattığı kara saldırılarında yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 344'e yükseldi.

Yaralı askerlerden 39'unun durumu ise ağır.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 353'ü Gazze'yi karadan işgal girişiminde olmak üzere 740 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

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