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Dünya

İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington'ı ziyaret edecek

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid​​​​​​​, Beyaz Saray ile Binyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.

Said Amori, Ekrem Biçeroğlu  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
İsrailli muhalefet lideri Lapid, Washington'ı ziyaret edecek

Kudüs

İsrailli Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Lapid, bugün Washington'a gitmek üzere Tel Aviv'den ayrılacak.

Lapid, Washington ziyaretinde ABD Senatosu üyeleri ve Beyaz Saray'daki yetkililerle görüşecek.

Lapid'in ABD'li yetkililerle yapacağı görüşmelerin "stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılması çabaları ve Lübnan ile İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilim üzerinde yoğunlaşması" bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Nisan'da İsrail'in acilen Gazze'de sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için "somut, detaylı ve ölçülebilir" adımlar açıklamasını beklediklerini belirterek, "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak." uyarısında bulunmuştu.

Tel Aviv Büyükelçisi Jacob Lew, ABD yönetiminin, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçlarla ilgili eylemleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” açıklamıştı.

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