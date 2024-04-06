Avrupa'da Gazze'ye destek gösterileri sürüyor
İngiltere, Almanya ve Fransa'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları protesto etti.
Paris/Berlin/Londra
Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında Filistin destekçileri İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze için açlık grevi başlattı. Almanya’nın başkenti Berlin’de ise Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.
Paris'te Dışişleri Bakanlığı yakınlarında toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrağının yanı sıra "Apartheid'a Son Verin" ve "Uluslararası Hukuku İhlal Etmeye Son Verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Soykırımı durdurun", "İsrail katil, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" ve "Filistin halkının katliamını durdurun" sloganları attı.
Yan yana dizilen göstericiler üzerlerinde "Soykırım" kelimesinin harflerini taşıyan beyaz tişörtler giyerken, bazı eylemciler kendi elleriyle kulaklarını veya ağızlarını kapadı.
Bazı göstericiler de Gazze'de İsrail'in saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlileri temsilen yere uzanarak eylem yaptı.
Ölen Gazzeli bebekleri temsilen üzerlerinde kırmızı boya olan küçük kefenler yere dizildi.
Eylemin organizatörleri, Gazze için açlık grevi de başlattı.
Soyismini vermeyen Özgürlük İçin Yürüyüş Topluluğu üyesi Tess, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 kişinin yaklaşık 6 aydır açlıktan ölen Gazze halkına için açlık grevi başlattığını ifade etti.
Tess, Gazze'de ölen ve abluka altındaki insanlar için bu "sembolik eylemi" yaptıklarını belirterek, İsrail'in Gazzelileri bilinçli şekilde aç bıraktığını savundu.
"Bugün Fransa'nın suç ortaklığını kınamak için Dışişleri Bakanlığının önündeyiz. Fransa, İsrail'e mermi ve silah ihraç etmeye devam ediyor." diyen Tess, ülkesinin İsrail'e karşı şu ana kadar yaptırım uygulamadığını söyledi.
Tess, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de ciddi bir soykırım yaşanma riski olduğunu duyurduğuna işaret ederek, açlık grevini 3 gün boyunca Fransa Dışişleri Bakanlığının önünde sürdüreceklerini anlattı.
Eylemcilerin bir kısmının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son buluncaya kadar açlık grevine devam edeceğini aktaran Tess, "Herkes yapabildiği ve sağlık durumuna göre (grevi) yapacak." dedi.
Tess, Fransa'dan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını, Fransız asıllı İsrail askerlerini adalet önüne çıkarmasını ve Gazze'ye yapılan insani yardımın engellenmemesini talep ettiklerini ifade etti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi
Alexanderplatz Meydanı'nda Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan çok sayıda kişi İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.
Göstericiler daha sonra Filistin bayraklarıyla Bild ve Welt gazetelerini bünyesinde bulunduran Axel-Springer medya şirketinin binasının önüne kadar yürüdü.
Fotoğraf: Erbil Başay/AA
Burada Alman basınını İsrail yanlısı tutumundan dolayı eleştiren göstericiler, "Alman ve Springer medyası yalan söylüyor. Kışkırtıyorlar ve aldatıyorlar", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Gazze’ye, Filistin'e özgürlük" ve "Gazze özgür olacak" şeklinde sloganlar attı.
Göstericiler, üzerinde "Filistin’e özgürlük", "Gazze’deki soykırımı durdurun", "Filistin’in yanında durun" ve "Bu savaş değil, soykırımdır" yazan dövizler taşıdı.
Gösteriye eşi Cornelia ile katılan Mohammed Al-Turk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada sesini Filistin ve halkı ile her gün bombalanan Gazze’deki insanlar için yükselttiğini belirterek, "Ve Almanya'daki medyanın hakları için savaşan bir halkın olduğunu anlaması, gerçekleri ve görüntüleri olduğu gibi görerek sessiz kalmayacağımız için. Kim sessiz kalırsa yalan söyler." dedi.
Eşi Cornelia Al-Turk da Almanları temsilen gösteriye katıldığını dile getirerek, "Çünkü Alman siyasetçiler çok uzun süre sessiz kaldı. Bombalanan ve sistematik olarak ölüme sürüklenen bir halkla ilgilenilmemesi ve bu bölgeye silah sağlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye 1000’in üzerinde kişi katıldı.
İngiltere genelinde 32 noktada Filistin'e destek gösterileri
Ülkede geçen ekimden bu yana Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleyen sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki 32 noktada gerçekleştirilen eylemlere katıldı.
Başkent Londra'da, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 4 eylem yapıldı. Camden bölgesinde bir araya gelen eylemciler, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Mornington Crescent bölgesindeki ofisine yürüdü.
Starmer'ın yanı sıra İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Soykırımı durdurun" sloganları attı.
Yürüyüşe katılanlara seslenen Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Sabby Sagall, gelinen noktada İsrail destekçileri ve Siyonizm savunucularının dahi İsrail'i eleştirmeye başladığını kaydetti.
Ancak Starmer ve İngiliz politikacıların İsrail'e desteği sürdürdüğünü belirten Sagall, "1948'de başlayan etnik temizliğin önünde eğilmiş durumdalar." dedi.
Kendisi de bir Yahudi olan Sagall, İsrail saldırılarında öldürülen yabancı yardım gönüllülerine ilişkin ise, "Bunun, açıklandığı gibi bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Filistinlilerin etnik temizliği ve saf Yahudi devleti oluşturma planının bir parçası olarak yaptılar." diye konuştu.
Sagall, İsrail'i destekleyen batı ülkelerinin de amacının Orta Doğu'daki emperyalist emellerini korumak olduğunu belirterek, "(Eski İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour) Lord Balfour, Yahudilere bir vatan verdi. Kendisi bir Yahudi düşmanıydı, Yahudilere yardım etmek gibi bir arzusu yoktu. İngiliz emperyalizminin çıkarları doğrultusunda hareket etti. Lord Balfour, 1905'te çıkarılan Yabancılar Yasasıyla Doğu Avrupa'dan kaçan benim ailem gibi Yahudilerin Britanya'ya girmesini engellemeye çalıştı." ifadelerini kullandı.
Eylemde, İsrail saldırılarında öldürülen 1-17 yaş arası Gazzeli çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankart da taşındı.
Pankartta her yaş grubundan çocuğun adı, farklı bir mezar taşı üzerinde yazıldı.
Her mezar taşı arasında "3 savaş gördü, 4'üncüde öldürüldü", "İlk kelimelerini söyleyemeden öldü" ve "Ergenliğe ulaşamadı" gibi ifadelere yer verildi.
İngiltere'de bugün Bristol, Brighton ve Southampton gibi kentlerin yanı sıra Galler'in başkenti Cardiff ile İskoçya'nın takım adalardan oluşan Orkney bölgesinin merkezindeki Kirkwall'un aralarında bulunduğu 32 noktada Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirildi.
Ülkenin güneyindeki Hastings'de ise Filistin'le dayanışma için bisiklet turu yapıldı.
Yarın da üçü Londra'da olmak üzere Liverpool ve Reading kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri organize edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.